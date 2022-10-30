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الاحتلال يواصل حصاره على نابلس للأسبوع الثالث

30 أكتوبر 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حصارها لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، للأسبوع الثالث على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ما زالت تشدد من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بنابلس، حيث أغلقت قوات الاحتلال حاجز حوارة للخارجين من نابلس، ومنعتهم من المرور من خلاله، مع تشديد الإجراءات، وتفتيش وتدقيق في هويات الداخلين إلى نابلس.

وأشارت إلى أن حاجز زعترة مغلق باتجاه حوارة، وحاجز دير شرف ما زال مغلقا بالسواتر الترابية، أمام المواطنين، موضحة أن حاجزي صرة والمربعة يشهدان أزمة سير، بسبب التدقيق بهويات المواطنين وتفتيش المركبات المارة.

يُذكر أن قوات الاحتلال أغلقت مساء يوم أمس، حاجز زعترة وطريق حوارة من مفترق بلدة بيتا حتى حاجز حوارة العسكري، إضافة إلى إغلاق مفترق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس حتى مفترق "جيت".

وينتشر المستوطنون بكثافة ويهاجمون مركبات المواطنين التي تمر على الشوارع والمفترقات جنوب نابلس، ما أدى إلى تحطيم زجاج وتضرر عدد من المركبات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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