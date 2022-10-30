الاحتلال يحاصر منزل منفذ عملية الخليل تمهيدًا لهدمه

الخليل-غزة/ محمد حجازي:

حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الليل، منزل الشهيد محمد الجعبري، وفرضت حصارا مشددا على المنطقة.

وقال فهد الجعبري، ابن عم الشهيد، في تصريخ خاص لـ"فلسطين أون لاين"، إن الاحتلال أبلغ عائلة الشهيد نيته هدم المنزل خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا أن الاحتلال قام بأخذ القياسات الخاصة بالمنزل.

وكان الشهيد محمد الجعبري نفذ عملية بطولية الليلة الماضية في مستوطنة "كريات أربع" بالخليل، أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 أخرين.

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ودعا ابن عم الشهيد، المؤسسات الحقوقية والدولية للوقوف عند مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه سياسة الاحتلال العنصرية بحق الفلسطينيين واستخدام أساليب العقوبات الجماعية.