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دعوة لتفعيل "لجان الحراسة" لحماية الفلسطينيين من المستوطنين

30 أكتوبر 2022 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إلى إعادة تفعيل لجان الحراسة في القرى والبلدات المحاذية لمستوطنات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية؛ لحماية الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين.

وقال دغلس في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: إن "هناك مؤشرات بتصاعد هجمات المستوطنين، والقيام بأعمال إرهابية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، عقب مقتل أحد المستوطنين في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، مساء أمس".

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وأكد أن الليلة الماضية شهدت الكثير من الاعتداءات، وتكسير عدد من المركبات في محيط محافظة نابلس، شمال الضفة.

ومساء أمس السبت؛ نفذ المعلم الفلسطيني محمد الجعبري عملية إطلاق نار، استهدفت مدخل مستوطنة "كريات أربع" شرقي الخليل، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.

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وأعلنت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، استشهاد منفذ العملية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، موضحة أن المنفذ أطلق النار على اثنين من المستوطنين في البداية، ثم أطلق النار مجددًا تجاه الجنود الذين هرعوا إلى المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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