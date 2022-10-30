العسكري يرجح انتهاء بناء المدن المصرية في هذا التاريخ

غزة/ رامي رمانة:

رجح منسق مشاريع المنحة المصرية، المدير العام للإسكان م. محمد العسكري، الانتهاء من بناء المدن المصرية الثلاث في قطاع غزة في النصف الثاني من العام المقبل، مبيناً أن إعلان آلية الانتفاع منها وشروطها بعد الاتفاق بين وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية واللجنة المصرية لإعمار غزة.

وقال العسكري لصحيفة "فلسطين:" إن العمل في بناء المدن المصرية الثلاث في قطاع غزة يسير جيدًا، حاليًّا وصلنا إلى مرحلة التشطيب الداخلي والخارجي للعمارات، نتوقع أن ننتهي من بناء كل العمارات في النصف الثاني من العام المقبل.

وأضاف العسكري أن المدينة المصرية التي تقام في الزهراء جنوب مدينة غزة تضم 73 عمارة سكنية مزودة بخدمات، ومحال تجارية ومسجدين ومدرسة وممرات مشاة وألعابًا للأطفال، والمدينة المصرية في جباليا شمال قطاع غزة تضم 22 عمارة سكنية بها مدرسة ومسجد ومحلات تجارية وخدمات ومساحات خضراء، والمدينة المصرية الثالثة في بيت لاهيا شمال القطاع يوجد بها 22 عمارة سكنية، ومسجد، ومركز ثقافي إلى جانب المساحات الخضراء والمحلات التجارية.

وبين العسكري أنه ستُعلن آلية انتفاع المواطنين من شقق المدن المصرية حينما يتم انتهاء بحث ذلك مع الجانب المصري.

وقال العسكري في هذا الصدد: "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان لديها تصور خاص بشأن آلية الانتفاع من الشقق المصرية، والشروط، إذ يجري تباحث ذلك مع المصريين ليكون التصور مشتركًا، وحينما تكون الرؤية واضحة سيُعلن في حينه".

في السياق أوضح العسكري، أن العمل في تطوير كورنيش شارع البحر شمال قطاع غزة يسير بوتيرة سريعة بمرحلتيه الأولى والثانية، إذ يشتمل على إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية، وجرى إنشاء 3 ملاعب لكرة القدم والطائرة والتنس إلى جانب إنشاء مدرجات شاطئية للمصطافين.

وأكد العسكري أن المنحة المصرية أسهمت في تشغيل الأيدي العاملة والمصانع والشركات المحلية في قطاع غزة، خاصة في مجال الباطون والبلوك، مشيرًا إلى أن شركة أبناء سيناء تعهدت بالعمل مقاولًا رئيسًا.. على حين تنفذ المشاريع من خلال شركات مقاولات فلسطينية تعاقدت معها.

ولفت إلى أن مصر تورد إلى المدن المصرية كلَّ احتياجاتها من المواد الخام، كما أن عملية البناء تسير وفق المقاييس والمواصفات الحديثة، مشيدًا بالتعاون الكبير بين وزارة الأشغال العامة والإسكان واللجنة المصرية لإعمار غزة التي اتخذت لها مقراً بالقطاع بعد إعلان تخصيص المنحة.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان؛ فإن مصر خصصت منحة 500 مليون دولار لإعمار غزة، إذ بدأت المنحة عقب عدوان 2021 بإنشاء 3 مدن سكنية تضم 2500 وحدة سكنية، إضافة إلى كورنيش شارع البحر شمال قطاع غزة بطول 4 كيلومترات على مرحلتين.

ولفتت الوزارة إلى وجود عجز بأكثر من 100 ألف وحدة سكنية في القطاع بمجال الإسكان، مشيرةً إلى أن القطاع بحاجة سنويًّا إلى 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي.

تجدر الإشارة إلى بدء العمل بمشاريع الإعمار المصرية في القطاع أواخر عام 2021 الماضي.