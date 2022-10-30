نقابة المحامين تعلق العمل أمام المحاكم بالخليل تكريماً للشهيد الجعبري

أعلنت نقابة المحامين تعليق العمل في المحاكم النظامية والعسكرية والتسوية والنيابة العامة والخاصة في الخليل اليوم الأحد باستثناء الامور المستعجلة، حداداً على روح الشهيد محمد الجعبري.

ونعت النقابة الشهيد محمد الجعبري الذي روى بدمه الطاهر أرض خليل الرحمن أمس السبت، وقالت في بيان النعي "إن الشهيد البطل روى بدمه أرض الخليل دفاعا عن كرامة شعبنا وحقه في تقرير مصيره على كامل التراب المحتل، وردا على جرائم العدو الجبانة بحق شعبنا ومقدساته".

ميدانياً، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فيما اعتدت مجموعات من المستوطنين على ممتلكات المواطنين في المدينة، تخللها إطلاق الرصاص الحي على منازل فلسطينية تقع بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل.

وقتل مساء أمس مستوطن وأصيب 5 أخرون في عملية إطلاق نار استهدفت مدخل "كريات أربع"، استشهد منفذها المقاوم محمد كامل الجعبري برصاص الاحتلال.

وبعد وقت قصير من استهداف المستوطنة، فتح مقاومون فلسطينيون النار من سيارة مسرعة نحو قوة من جيش الاحتلال قرب مفرق بني نعيم شرق الخليل.

وأفادت مصادر محلية في المدينة، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات طالت عددا من الشبان، من بينهم نبيل الجعبري شقيق الشهيد محمد.

المصدر / فلسطين أون لاين