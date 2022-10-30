"هنية " يُعلن عن حزمة مشاريع جديدة .. ودعم ومكافآت مالية

غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن البدء بتنفيذ حزمة مشاريع جديدة، وتقديم دعم مكافآت مالية.

وقال هنية، أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم تقديم منحة مالية للمواقع الرياضية بقيمة 5000 دولار، كما سيتم تكريم بطل دوري جوال لكرة اليد، بمكافأة مالية قيمتها ثلاثة ألاف دولار.

وأضاف هنية، سيتم توقيع اتفاقية تركيب الباركيه لصالة الشهيد سعد صايل بمبلغ مالي قيمته 50000 ألف دولار، بالإضافة لترميم صالة نادي خدمات البريج بمبلغ قيمته 25 ألف دولار، كما سيتم البدء بالمرحلة الثانية لترميم صالة النادي الأهلي الفلسطيني.

وأكد هنية، أن المجلس الأعلى سيبقى داعماً للأندية والرياضيين، مُتمنياً التوفيق للجميع.