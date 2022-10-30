نصر الله لبنان لم يقدم ضمانات أمنية لـ(إسرائيل) في "اتفاق الحدود"

أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء السبت، أن بلاده لم تقدم أي ضمانات أمنية لـ(إسرائيل) في اتفاق ترسيم الحدود البحرية، مشيرا إلى وجود مساحة 2.5 كيلومتر مربع لم يحسمها الاتفاق وعلى لبنان تحريرها.

جاءت تلك التصريحات في كلمة متلفزة بثتها وسائل إعلام لبنانية خصصها للحديث عن الاتفاق بين لبنان و(إسرائيل) على ترسيم الحدود البحرية بينهما، عقب مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين.

ولفت نصر الله إلى أن "وجود ظروف إقليمية ودولية ساعدت في هذا الإنجاز، من بينها الحرب الروسية الأوكرانية دفع واشنطن لتجنب حرب أخرى في المنطقة (..) ومن بينها أيضا حاجة الغرب إلى النفط والغاز، والأهم عدم جاهزية العدو (إسرائيل) للدخول في حرب".

وأشار إلى أن "لبنان لم يقدم أي ضمانات أمنية (..) والعدو الإسرائيلي اعترف بتوازن الردع مع المقاومة" (حزب الله)، لافتا إلى أن "المفاوضات كادت تفشل وتتجه الأمور نحو الحرب قبل أن يتراجع العدو".

وأضاف نصر الله أن "هناك مساحة 2.5 كيلومتر مربع (من أصل 860 كيلومتر مربع) لم يحسمها اتفاق ترسيم الحدود البحرية (..) وهذه مساحة من مياهنا الإقليمية اللبنانية وهي محتلة من قبل العدو، وعلى لبنان العمل على تحريرها".

يذكر أن لبنان وكيان الاحتلال وقعا الخميس الماضي -برعاية الأمم المتحدة- اتفاقا على ترسيم الحدود البحرية بينهما، وسط ترحيب إقليمي ودولي واسع به.

وخاض الجانبان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أميركية، حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا.

المصدر / الأناضول