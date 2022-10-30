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بعد تعنت اللجنة الرئاسية.. نقابة الأطباء تقرر الاستمرار في خطواتها الاحتجاجية

30 أكتوبر 2022 . الساعة 01:40 بتوقيت القدس
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أكدت نقابة الأطباء استمرارها في خطواتها الاحتجاجية حتى سحب مرسوم رئيس السلطة بحل مجلس النقابة وتعيين مجلس آخر بديل.

وقالت النقابة في تصريح مقتضب نشرته عبر صفحتها على "الفيسبوك" مساء السبت، إنها قررت مواصلة الاحتجاجات بعد التعنت الذي أبدته اللجنة الرئاسية للتفاوض بخصوص المرسوم.

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلنت نقابة الأطباء، أن مواعيد العمل في المستشفيات الحكومية بمحافظات الضفة الغربية اليوم الأحد ويوم غد الاثنين يكون بالمناوبة واستقبال الحالات المرضية فقط، مع إغلاق العيادات الخارجية للمستشفيات.

ودعت النقابة في بيان صدر عنها مساء السبت، الأطباء لعدم التوجه للعمل في مبني الوزارة في نابلس ورام الله باستثناء التحويلات الطبية.

وأشارت أن العمل في المستشفيات الخاصة والأهلية والعيادات والمراكز الخاصة أيام الجمعة والسبت والأحد للمناوبين الاعتياديين.

وأكدت النقابة أن يوم الاثنين يكون إضراب شامل في جميع المراكز والعيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية، والرعاية الصحية ووكالة الغوث الدولية وأطباء الطب الشرعي، على أن يبقى فقط الدوام للمناوبين في جميع المستشفيات واستقبال الحالات الطارئة.

وقررت نقابة الأطباء منتصف الأسبوع الماضي البدء بخطوات تصعيدية احتجاجا على مرسوم رئيس السلطة محمود عباس بحل مجلس النقابة المنتخب حديثا وتعيين آخر بديل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نقابة الأطباء #الضفة الغربية

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