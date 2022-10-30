بحر يشيد بعملية الخليل ويؤكد أن المقاومة ماضية حتى دحر الاحتلال

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، أن عملية الخليل تحمل رسالة واضحة بأن مقاومة شعبنا ممتدة في كل المدن الفلسطينية وماضية حتى رحيل الاحتلال.

وقال بحر في بيان صدر عن التشريعي مساء السبت :"تأتي هذه العملية في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال اليومية وتدنيس مستوطنيه للحرم الابراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".

وقتل مستوطن وأصيب 5 آخرون بجروح، في العملية التي وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن فلسطينيًّا أطلق النار تجاه مجموعة مستوطنين قرب مستوطنة كريات أربع في الخليل، ما أدى لوقوع عدد من الإصابات، قبل إطلاق النار تجاهه، ما أدى لاستشهاد منفذ العملية.

وذكرت مصادر عدة أن منفذ العملية هو الشهيد الشاب محمد كامل الجعبري، وهو معلم من بيت عينون في الخليل، وشقيقه أسير محرر مبعد إلى غزة.

وشدد بحر على أن مقاومة الشعب الفلسطيني هي حق مشروع كفله القانون الدولي وهي السبيل لمواجهة ارهاب الاحتلال ونيل الحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين