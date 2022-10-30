من هو محمد كامل الجعبري؟

هو محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" بالخليل، وفق ما زعم إعلام الاحتلال الإسرائيلي.

ومحمد كامل الجعبري (35 عاما)، من مدينة الخليل، متزوج وأب طفلين هما عبد الرحمن وسارة.

يعمل الجعبري مدرسا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

ومحمد الجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر أكتوبر/تشرين أول 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

اعتقل الاحتلال إخوانه في سجون الاحتلال، ولم يترك صلاة الفجر منذ ١٥ عاما كما يؤكد شقيقه المبعد وائل.

وفي منشور له عبر "فيسبوك" قال محمد يوسف جوابرة: "في حوار قصير دار بيني وبين الشهيد محمد كامل الجعبري في مدرسة جواد الهشلمون عام 2018 , تناقشنا في قضية تحرير فلسطين ونبوءة الشيخ بسام جرار عام 2022م".

وأضاف جوابرة وفق متابعة "فلسطين أون لاين": "كنت أقنعه بحساب الجُمّل والأحرف وأن ذلك سيحدث فعلاً ولكنه رد علي ببضع كلمات لا أنساها وهي للراحل سيد قطب ( والله ان النصر فوق الرؤوس ينتظر كلمة كن فيكون ، فلا تشغلوا انفسكم بموعد النصر ، انشغلوا بمواقعكم بين الحق والباطل )".

وأضاف: "وهل هناك أبلغ من فعل الشهيد !.. رحم الله الشهيدين سيد قطب ومحمد الجعبري وأسكنهما فسيح جناته ..".

وأفادت مصادر عبرية أن منفذ عملة كريات اربع يدعى محمد الجعبري وهو شقيق أسير مبعد إلى قطاع غزة.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:” أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية مساء السبت عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين