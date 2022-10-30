محمد صيدم يحسم مصيره مع أهلي النصيرات

غزة/وائل الحلبي:

حسم الكابتن محمد صيدم المدير الفني لفريق أهلي النصيرات مصيره مع الفريق، بعد الخسارة من خدمات خانيونس في اطار الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى.

وقال صيدم لـ:"فلسطين أون لاين" إنه سيكمل مشواره مع الفريق حتى نهاية مباريات ذهاب دوري الدرجة الأولى، على أن يقوم بعدها بإجراء تقييم للمرحلة التي قضاها مع الفريق ويحسم قراره النهائي.

وأوضح صيدم أن الفريق اجتهد بشكل كبير في مباراته مع خدمات خانيونس خاصة في الشوط الأول، لكن التوفيق لم يحالف لاعبيه في الوصول لشباك أصحاب الأرض.

وأشار صيدم إلى أن العديد من اللاعبين يفتقدون لحاسة التهديف وهذا ما يظهر بشكل واضح في مباريات الدوري بغزة، مبينًا أن تأسيس اللاعب في مراحل الناشئين هو الأمر الذي يجعله قادرا على اكتساب كل المهارات.

وتمنى صيدم أن يتم انتخاب مجلس ادارة جديد لأهلي النصيرات من أجل العودة لمرحلة الاستقرار والتي ستنعكس بشكل إيجابي على أداء ونتائج الفريق.

المصدر / فلسطين أون لاين