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تفاصيل جديدة حول عملية الخليل

30 أكتوبر 2022 . الساعة 00:31 بتوقيت القدس
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ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلي تفاصيل جديدة حول عملية الخليل.

وفي التفاصيل، قال الموقع الإسرائيلي: مستوطنان (أب وابنه) وصلا إلى محل بقالة يملكه فلسطيني قرب كريات أربع .. كان منفذ العملية في مركبة وأطلق النار عليهما بعد أن عادا للمركبة .. وصفت حالة (الأب بالخطيرة ولقي مصرعه لاحقًا متأثرًا بجروحه والابن متوسطة).

وأضاف: وصل للمكان حارس أمن وبرفقته مسعف (عوفر أوحانا وهو مستوطن خطير كثيرًا ما يهاجم الفلسطينيين) .. وأطلق النار عليهما منفذ العملية ما أدى لإصابة حارس الأمن بجروح طفيفة والمسعف بحالة خطيرة.

وتابع: بعد ذلك وصلت مركبة مدرعة للشرطة الإسرائيلية وهاجمت المنفذ داخل مركبته دهسًا ثم جرى تبادل لإطلاق النار معه قبل أن يتم تصفيته. وفق زعم الموقع.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #عملية الخليل #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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