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مسيرات بغزة والخليل احتفاءً بعملية "كريات أربع"

30 أكتوبر 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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جابت شوارع مدن قطاع غزة، ومدينة الخليل، مسيرات شبابية عفوية دعماً وإسناداً للمقاومة في الصفة الغربية

وجاءت المسيرات احتفاءً بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع وقتل فيها مستوطن وأصيب 5 آخرين.

وفيما يلي جولة بالصور للمسيرات التي جابت شوارع غزة:

 

 

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