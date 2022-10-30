مسيرات بغزة والخليل احتفاءً بعملية "كريات أربع"

جابت شوارع مدن قطاع غزة، ومدينة الخليل، مسيرات شبابية عفوية دعماً وإسناداً للمقاومة في الصفة الغربية

وجاءت المسيرات احتفاءً بعملية الخليل التي نفذها مقاوم في مستوطنة كريات أربع وقتل فيها مستوطن وأصيب 5 آخرين.

وفيما يلي جولة بالصور للمسيرات التي جابت شوارع غزة:

صور | مسيرات في معسكر جباليا شمال غزة ابتهاجاً بعملية الخليل البطولية. pic.twitter.com/A3d6pkkfqE — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

شاهد| احتفالات في الخليل، ابتهاجاً بعملية إطلاق النار على مستوطنة "كريات أربع". pic.twitter.com/u3gWV92zCw — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

الآن، الاحتفالات مستمرة في مدينة الخليل بعملية قتل صهاينة في مغتصبة " كريات أربع" لمنفذها الشهيد محمد كامل الجعبري pic.twitter.com/knbuUASZa7 — لانـــا 🇵🇸 (@lanafsh22) October 29, 2022











