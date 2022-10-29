مستوطنون يطلقون الرصاص صوب منازل المواطنين شرق الخليل

أطلق مستوطنون، مساء اليوم السبت، الرصاص صوب منازل المواطنين في منطقة "واد الحصين" شرق مدينة الخليل.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق الخليل، أطلقوا الرصاص صوب منازل المواطنين في المنطقة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى الأطفال، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافوا أن طائرات عسكرية إسرائيلية تحلق في سماء مدينة الخليل.

مستوطنون يطلقون النار تجاه منازل المواطنين في منطقة واد الحصين بالخليل...#كلنا_عرين_الاسود pic.twitter.com/X30TLDhhrg — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) October 29, 2022

وفي وقت سابق، مساء اليوم، أصيب شاب وضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة ضابط الإسعاف أحمد أبو خالد برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله، وجرى نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

وأضافت "ورد بلاغ لغرفة الاتصال المركزي 101 بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس قرب مستوطنة "كريات أربع"، وبعد وصول مركبة الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصاب، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار، ما أدى إلى إصابة المسعف أبو خالد بالرصاص الحي بالكتف".

من جانبها، أفادت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص الاحتلال بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"، دون معرفة طبيعة إصابته بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين