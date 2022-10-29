تفاصيل هوية منفذ عملية "كريات أربع" بمدينة الخليل

أفادت مصادر إسرائيلية أن منفذ عملة كريات اربع يدعى محمد كمال الجعبري وهو شقيق أسير مبعد إلى قطاع غزة.

وزعمت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية:” أن منفذ عملية الخليل ينتمي لكتائب القسام الذراع العسكري لحماس.

من جانبه قال الأسير المحرر وائل الجعبري شقيق منفذ عملية الخليل :” لهذه اللحظة لا يزال مصير اخي غامضا، ولا زلنا نتلقى الاخبار من الكيان الذي ينشر تارة نبأ استشهاده وأخرى اصابته.





وأضاف في تصريح صحفي :” في كل الأحوال الشهادة أمنية ومكرمة وهذه طريق المؤمنين بعدالة قضيتهم، وكل منا يتمنى لو كان الشهيد.

وتابع:” إن كان أخي استشهد فهذا رداً على جرائم الاحتلال في الضفة وغزة والقدس، مشيرا الى أن شعبنا الفلسطيني مضحي وسنبقى على الدرب حتى دحر الاحتلال.

وأكد الجعبري أن الخليل تقول الليلة كلمتها مدوية وتزلزل لأجل عزتها الأركان، وتثبت أنها دوما في طليعة وقلب الميدان.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم عن مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين