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حماس: مقاومة الخليل ستحول كل الضفة إلى قلاع مقاومة وثورة

29 أكتوبر 2022 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم، إن المقاومة في الخليل الثائرة تواصل فعلها الجهادي، لتتحول كل مدن الضفة ومخيماتها وقراها إلى قلاع للمقاومة والثورة.

وأكد قاسم في تصريح صحفي أن المقاومة في الضفة كسرت طوق الاحتواء والتفكيك، وعلى كل أبناء شعبنا حماية ودعم المقاومة والمقاومين الأبطال الذين يرسمون بالدم خارطة النصر نحو تحرير الأرض.

وشدد على أن تصعيد المقاومة المسلحة هو الرد على جرائم المستوطنين وعدوانهم على المسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وأوضح أن المقاومة في الضفة الغربية تثبت قدرتها على مفاجأة الاحتلال وضربه في كل مكان، مشدداً أنه ليس أمام الاحتلال مع تصاعد المقاومة في الضفة إلا الهزيمة مقابل إرادة شعبنا ومقاومته.

وبيّن قاسم أن الخليل هي خزان الثورة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في خنق المقاومة فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #الضفة الغربية

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