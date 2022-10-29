فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا قالت "عرين الأسود لـ"أسود الخليل"؟

الحاضنة الشعبية للمقاومة تغرد دعماً لـ "#أسود_الخليل"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم

قتيل في صفوف الاحتلال و3 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خاطر: الخليل ركيزة جوهرية في منظومة المقاومة الممتدة من شمال الضفة حتى جنوبها

ماذا قال أحد قادة "عرين الأسود" في وصيته؟

الشعبيّة تُشيد بعملية الخليل البطوليّة وتؤكّد أنّها رسالة قوية للاحتلال

إصابة شاب ومسعف برصاص الاحتلال في الخليل

"حماس" حول عملية "كريات أربع": ضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

ماذا قالت "عرين الأسود لـ"أسود الخليل"؟

29 أكتوبر 2022 . الساعة 23:00 بتوقيت القدس
...
مقاتل من عرين الأسود

في بيان سابق، دعت مجموعات "عرين الأسود" المقاوِمة من وصفتهم بـ"أسود" بيت لحم والخليل لـ"يخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وورد ذلك في بيان مقتضب للمجموعة صدر في يوم السبت 15/أكتوبر/2022.

وتعقيباً حول العملية، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي لقناة الأقصى: الاحتلال يتخوف بشكل مستمر من مدينة الخليل. 
 
وأضاف الريماوي: "عرين الأسود شكلت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال".

وتابع: "تمدد المقاومة إلى عمق الخليل يشكل نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال.. المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد بشكل مستمر ورقعتها تتوسع".

وأردف بالقول: "نمط عمليات المقاومة في الضفة الغربية تؤخذ نمطًا من التخطيط، ونحن أمام جيل يشهد إجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء شعبنا ويعتبر أن المقاومة هي الوسيلة الأقوى للرد على الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #عرين الأسود #المقاومة الفلطسينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة