ماذا قالت "عرين الأسود لـ"أسود الخليل"؟

في بيان سابق، دعت مجموعات "عرين الأسود" المقاوِمة من وصفتهم بـ"أسود" بيت لحم والخليل لـ"يخطوا أول بيان للعرين بالدم والرصاص".

وورد ذلك في بيان مقتضب للمجموعة صدر في يوم السبت 15/أكتوبر/2022.

وتعقيباً حول العملية، قال الكاتب والمحلل السياسي علاء الريماوي لقناة الأقصى: الاحتلال يتخوف بشكل مستمر من مدينة الخليل.



وأضاف الريماوي: "عرين الأسود شكلت نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال".

وتابع: "تمدد المقاومة إلى عمق الخليل يشكل نقلة نوعية في طبيعة الصراع مع الاحتلال.. المقاومة في الضفة المحتلة تتصاعد بشكل مستمر ورقعتها تتوسع".

وأردف بالقول: "نمط عمليات المقاومة في الضفة الغربية تؤخذ نمطًا من التخطيط، ونحن أمام جيل يشهد إجراءات الاحتلال الصهيوني تجاه أبناء شعبنا ويعتبر أن المقاومة هي الوسيلة الأقوى للرد على الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين