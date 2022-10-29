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الحاضنة الشعبية للمقاومة تغرد دعماً لـ "#أسود_الخليل"

29 أكتوبر 2022 . الساعة 22:56 بتوقيت القدس
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دشن نشطاء حملة إعلامية عقب العملية البطولية التي نفذها مقاوم في مدينة الخليل التي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة خمسة آخرين.

وغرد النشطاء على وسم #أسود_الخليل احتفالا بالعملية التي "جاءت ردا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الإبراهيمي وحرق المصحف الشريف والاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى".

وقال الناشط يحيى بشير: "صوت الرصاص لحاله كافي برفع مستوى السعادة لدرجة 1000% -مشاهد من عملية اطلاق النار تجاه منزل الصهيوني عضو الكنيست المتطرف/ إيتمار بن غفير، والذي عُرف بانتهاكاته للأقصى المبارك واقتحاماته المتكررة. #الخليل #قلعة_الخليل"

 

وقال أدهم أبو سلمية: عندما شدد الاحتلال الصهيوني الخناق على #جنين حتى ظن الناس أن المقاومة فيها قد وأَدت هناكخرجت لنا #عرين_الأسود من #نابلس لتبدأ فصلاً جديداً من المقاومة، ولما ظن الناس أن العرين قتلت قيادته واعتقل رموزه خرجت لنا الليلة #الخليل، ومن يعرف الخليل يعرف أنها الاستثناء دائماً".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #أسود الخليل

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