قتيل في صفوف الاحتلال و3 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قتيل في صفوف الاحتلال، وخمس إصابات، إلى جانب 3 عمليات إطلاق نار.

كما سجلت تفجير 3 عبوات ناسفة، و3 عمليات تصدي للمستوطنين، وتحطيم 5 مركبات، واندلاع المواجهات في 22 نقطة.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في مخيم شعفاط والطور، وعملية إطلاق نار على حاجز موفودوتان في جنين، ونفجير عبوة ناسفة على حاجز الجلمة.

واندلعت مواجهات في مستوطنة بسجوت والبيرة وعين يبرود وسلواد وبين سيرا في رام الله، فيما حطم الفلسطينيون مركبتين للمستوطنين في بيت سيرا.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال على حاجز المربعة في نابلس، وتصدوا للمستوطنين في قريوت حيث اندلعت مواجهات في القرية وفي مستوطنة يتسهار.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات في جامعة خضوري والجدار الفاصل وكفر اللبد وعناتا، واندلعت مواجهات في مخيم الدهيشة وبيت لحم وتقوع.

وألقى الشبان الحجارة تجاه المستوطنين في عزون بقلقيلية، وحطموا مركبات المستوطنين، ، فجروا عبوة ناسفة، فيما اندلعت مواجهات في عزون ومعبر ايال.

وسجلت الخليل عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين، كما سجلت اندلاع مواجهات في مخيم الفوار وباب الزاوية ومخيم العروب.

وفيما يتعلق بالعمليات النوعية، سجلت الضفة تنفيذ عملية إطلاق نار في مستوطنة كريات أربع أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين، وتحطيم 3 مركبات للمستوطنين بالقرب من قرية عزون في قلقيلية، وتحطيم مركبتين للمستوطنين بالقرب من قرية بيت سيرا في رام الله.

كما شهدت إطلاق النار على قوات الاحتلال بالقرب من حاجز المربعة في نابلس، وإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة على قوات الاحتلال في حاجز موفودوتان في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين