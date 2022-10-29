خاطر: الخليل ركيزة جوهرية في منظومة المقاومة الممتدة من شمال الضفة حتى جنوبها

قالت الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر، إن المقاومة هي سياق تاريخي ممتد من شمال الضفة حتى جنوبها.

وبينت خاطر أن الخليل تشهد بشكل يومي حالات مقاومة شعبية، موضحة أن عمليات إطلاق النار ليست غريبة على مدينة الخليل.

وأضافت: "نأمل أن تكون هذه العملية مقدمة لسلسلة عمليات بطولية قادمة في الخليل، ويجب ألا نستهين ونغفل بالأثر المعنوي للفعل المقاوم الحقيقي".

وأكدت أن الاحتلال كان يخشى من دخول الخليل لموجة العمليات البطولية.

وقتل مستوطن وأصيب 5 مستوطنين آخرون، مساء اليوم السبت، في عـملية إطلاق نار في مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت سلطات الاحتلال عن تدهور حالة أحد المصابين في عملية إطلاق النار بكريات أربع، وحالته أصبحت حرجة جدا، والمصاب الثاني متوسطة، فيما أصيب 4 آخرون بحالات هلع، ليعلن لاحقا مصرع المستوطن.

وذكرت مصادر محلية أن مقاوما اشتبك مع جنود الاحتلال بالمكان لـ5 دقائق بعد إطلاقه النار على مستوطنين أصيب أحدهما بحالة حرجة.

المصدر / فلسطين أون لاين