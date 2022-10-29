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ماذا قال أحد قادة "عرين الأسود" في وصيته؟
29 أكتوبر 2022 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
تنشر "فلسطين أون لاين" وصية الشهيد وديع الحوح، أحد قادة "عرين الأسود"
المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس
#عرين الأسود
#وديع الحوح
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