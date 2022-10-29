الشعبيّة تُشيد بعملية الخليل البطوليّة وتؤكّد أنّها رسالة قوية للاحتلال

عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات أربع".

وشدّدت الشعبيّة على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ العملية وجهت رسالة قوية لجيش الاحتلال بأنّ كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه لمدن ومخيمات شعبنا في الضفة فاشلة، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين