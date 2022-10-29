فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماذا قالت "عرين الأسود لـ"أسود الخليل"؟

الحاضنة الشعبية للمقاومة تغرد دعماً لـ "#أسود_الخليل"

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب شرق بيت لحم

قتيل في صفوف الاحتلال و3 عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

خاطر: الخليل ركيزة جوهرية في منظومة المقاومة الممتدة من شمال الضفة حتى جنوبها

ماذا قال أحد قادة "عرين الأسود" في وصيته؟

الشعبيّة تُشيد بعملية الخليل البطوليّة وتؤكّد أنّها رسالة قوية للاحتلال

إصابة شاب ومسعف برصاص الاحتلال في الخليل

"حماس" حول عملية "كريات أربع": ضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الشعبيّة تُشيد بعملية الخليل البطوليّة وتؤكّد أنّها رسالة قوية للاحتلال

29 أكتوبر 2022 . الساعة 22:10 بتوقيت القدس
...

عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، عن فخرها بعملية الخليل البطولية التي أدّت إلى مقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين من بينهم شخصية معروفة بعـملية إطلاق النار في مستوطنة "كريات أربع".

وشدّدت الشعبيّة على أنّ هذه العملية النوعيّة بعض من ردّ شعبنا على جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، وانتصار لدماء الشهداء، مُؤكدةً أنّ عملية الخليل تثبت من جديد أنّه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال ضد شعبنا فإنّها لن تمر دون عقاب وستجد منه ردًا مزلزلاً عليها.

وأشارت الشعبيّة إلى أنّ العملية وجهت رسالة قوية لجيش الاحتلال بأنّ كل جرائمه وقتله المستمر وحصاره وإغلاقه لمدن ومخيمات شعبنا في الضفة فاشلة، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أبناء شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#فلسطين #الجبهة الشعبية #الاحتلال الإسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة