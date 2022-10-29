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إصابة شاب ومسعف برصاص الاحتلال في الخليل

29 أكتوبر 2022 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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أصيب شاب وضابط إسعاف برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قرب مستوطنة "كريات أربع" الجاثمة على أراضي المواطنين شرق مدينة الخليل.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة لها بالرصاص، ما أدى إلى إصابة ضابط الإسعاف أحمد أبو خالد برصاصة في الكتف أثناء تأديته لعمله، وجرى نقله إلى مستشفى الأهلي في الخليل.

وأضافت "ورد بلاغ لغرفة الاتصال المركزي 101 بوجود مصاب في منطقة وادي الغروس قرب مستوطنة "كريات أربع"، وبعد وصول مركبة الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصاب، أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار، ما أدى إلى إصابة المسعف أبو خالد بالرصاص الحي بالكتف".

من جانبها، أفادت مصادر محلية أن شابا أصيب برصاص الاحتلال بالقرب من مستوطنة "كريات أربع"، دون معرفة طبيعة إصابته بعد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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