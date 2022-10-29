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"حماس" حول عملية "كريات أربع": ضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان

29 أكتوبر 2022 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
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قال الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع: نبارك عملية الخليل البطولية والتي تأتي في إطار عمليات الرد المتواصلة على جرائم الاحتلال وخطوة على طريق تحويل كل أرجاء الضفة الغربية ناراً ولهيباً تحت أقدام الغزاة المحتلين.

وأضاف القانوع: " شعبنا سيواصل نضاله ضد الاحتلال وضربات المقاومة تتصاعد وتتمدد في كل مكان ولن ينجح الاحتلال في كسر إرادة شعبنا أو قتل روح المقاومة وإطفاء جذوتها".

وتابع: " نحيي أهلنا الثائرين في نابلس وجنين والخليل وكل مدن ومخيمات الضفة الغربية  الذين يمثلون خزان الثورة وبارود النار في معركتنا مع الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الخليل #كريات أربع

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