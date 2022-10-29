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تعرّف إلى مستوطنة "كريات أربع"

29 أكتوبر 2022 . الساعة 21:52 بتوقيت القدس
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هي مستوطنة يهودية أقامها مستوطنون عشية "الفصح العبري" العام 1968 بالقرب من مدينة الخليل.

حصل المستوطنون على دعم مالي وسياسي من وزيري العمل يغآل الون وشمعون بيريس في أواخر الستينيات.

شهدت المستوطنة زيادة سريعة في عدد المستوطنين، فسمحت لهم حكومة الاحتلال بالسيطرة على بعض التلال المحيطة، وصادرت مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين سكان الخليل والقرى المجاورة لها وضمت إلى كريات أربع.

وكان سكان المستوطنين فعّالين جدا في المبادرة إلى إقامة حركة الاستيطان (غوش ايمونيم) وبالتالي كانت معقلا لحزبي (هتحيا) و(موليدت) اليمينيين والمتطرفين (اثنان من سكان كريات أربع وصلا إلى الكنيست ضمن حزب (هتحيا) وهما اليعيزر فلدمان والياكيم هعتسني). وكذلك تحولت المستعمرة إلى وكر للحركة العنصرية والمتطرفة (كاخ) التي أسسها مئير كهانا، ومنها انطلق العنصري والمجرم باروخ غولدشتاين العام 1994 ونفّذ مذبحة في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنة كريات أربع #الاحتلال الإسرائيلي #كريات أربع

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