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مقتل مستوطن وإصابة آخرين بإطلاق نار داخل مستوطنة "كريات أربع" بالخليل

29 أكتوبر 2022 . الساعة 21:06 بتوقيت القدس
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من موقع العملية في الخليل

قتل مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم، وأصيب آخرون بعملية إطلاق نار داخل مستوطنة "كريات أربع" في الخليل.

وأفادت مصادر عبرية  أن عملية إطلاق نار أصيب فيها عدد من المستوطنين. وفقاً للأنباء الأولية.

ووفق إعلام الاحتلال، فإن "نجمة داود الحمراء" تقدّم العلاج لمصاب حالته خطيرة من جرّاء إطلاق النار قرب كريات أربع.

وفي تحديث جديد، أفادت مواقع إعلام الاحتلال بارتفاع عدد المصابين في العملية إلى 6 من بينهم إصابة خطيرة جدًا.

وقال المراسل العسكري لـ "معاريف": الهجوم وقع على حاجز عسكري قرب مستوطنة كريات أربع ولم يستهدف المستوطنة .. هناك اشتباه بوجود منفذ آخر شارك بالعملية.

 

وذكرت بوجود إصابتين من عناصر أمن الاحتلال.

 

وحول العملية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: وردت أنباء عن عملية إطلاق نار قرب الخليل، والتفاصيل قيد الفحص.

وفي تحديث جديد، قالت إذاعة جيش الاحتلال: "أصيب مستوطنان على الأقل أحدهما حالته خطيرة في عملية كريات أربع، وتم استدعاء مروحية إلى مكان الحادث".

ووفق إذاعة كان، فإن العملية نتج عنها 6 جرحى.. 3 منهم بالرصاص الحي وحالة أحدهم حرجة والآخر فوق المتوسطة وثالث طفيفة.

وذكر مراسل موقع واللا بأن جيش الاحتلال يبحث عن فلسطيني آخر يشتبه بمشاركته في العملية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال الإسرائيلي #كريات أربع #إيتمار بن غفير

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