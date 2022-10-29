الإمارات تنشر نظام دفاع جوي إسرائيليًّا على أراضيها

نشرت الإمارات وحدات من منظومة دفاع جوي إسرائيلية قرب إحدى أهم قواعدها الجوية، في ظل تنامي التعاون العسكري والأمني والاقتصادي بين البلدين.

وأوضح موقع "تكتيكال ريبورت" المهتمُّ بتتبُّع الشؤون العسكرية والأمنية، أن صور أقمار اصطناعية حديثة، أظهرت وجود بطاريات صواريخ دفاع جوي إسرائيلي قرب قاعدة الظفرة الجوية.

وبيّن الموقع أن الإمارات نشرت نظام "باراك 8" الإسرائيلي المضاد للصواريخ الباليستية والجوّالة والطائرات المسيّرة المسلّحة.

وكان تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بشراء الإمارات منظومة "سبايدر" الإسرائيلية المضادة للطائرات، كما ذكر أن أبو ظبي اشترت أيضًا نظامًا إسرائيليًّا آخر، من دون أن يحدد طرازه.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقًا رسميًّا للتطبيع مع الكيان، برعاية أمريكية، في 15 سبتمبر/ أيلول 2020، ووقعتا عديد الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية مع الاحتلال منذ ذلك التاريخ.

وفي 31 مايو/ أيار 2021، وقعت حكومة الاحتلال على اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، من شأنها زيادة نسبة صادرات "تل أبيب" إلى أبو ظبي كثيرًا.

المصدر / فلسطين أون لاين