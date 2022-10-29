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الاحتلال اعتقل شقيقتين في القدس

المستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة

29 أكتوبر 2022 . الساعة 19:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتدى مستوطنون على المواطنين في الخليل، اليوم السبت، وسرقوا ثمار الزيتون في نابلس، بينما اعتقل الاحتلال شقيقتين في القدس.

واعتدى مستوطنون مسلحون، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، على المواطنين ورشوهم بغاز الفلفل، في حي السهلة قرب المسجد الإبراهيمي الشريف، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق.

وفي سياق متصل سرق مستوطنون، ثمار الزيتون من أراضي المزارعين الفلسطينيين في قرية دير شرف، غربي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

واكتشف المزارعون من دير شرف سرقة ثمار الزيتون من أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون" في وقت سابق اليوم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن حريقًا اندلع بالقرب من الأراضي التي تعرضت للاعتداء والسرقة، ومنعت قوات الاحتلال الأهالي وطواقم الدفاع المدني من الوصول لإطفائه.

وفي القدس، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على شقيقتين قبل أن تعتقلهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقتين هنادي وشهد حمودة بعد الاعتداء عليهما خلال محاولتهما دخول المسجد الاقصى المبارك من باب القطانين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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