مسيرات فلسطينية وأممية حاشدة وسط العاصمة البلجيكية " بروكسل"

جابت مسيرات العودة والتحرير شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير الذي تقوده حركة المسار الثوري البديل.

وشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم.

وانطلقت المسيرات بحشود فلسطينية وأممية من وسط العاصمة البلجيكية باتجاه مقر البرلمان الأوروبي، وسط هتافات داعمة للمقاومة وتنادي بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

شاهد | جانب من مسيرة العودة في العاصمة البلجيكية "بروكسل" وهتافات المشاركين لقائد أركان المقاومة "محمد الضيف" pic.twitter.com/YQ9YpjfU3o — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

كما تخلل المسيرات الغاضبة هتافات داعمة للمقاومة و"كتائب القسام" و"عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون صورة قائد أركان المـقاومــة محـمد الضـيـف.





شاهد| أنشودة "عرين_الأسود" حاضرة في مسيرة العودة باتجاه البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية "بروكسل" pic.twitter.com/NO46E1xkNE — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 29, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين