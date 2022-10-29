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مسيرات فلسطينية وأممية حاشدة وسط العاصمة البلجيكية " بروكسل"

29 أكتوبر 2022 . الساعة 19:14 بتوقيت القدس
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جابت مسيرات العودة والتحرير شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل باتجاه البرلمان الأوروبي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع العودة والتحرير الذي تقوده حركة المسار الثوري البديل.

وشارك في هذه المسيرات فعاليات فلسطينية وعربية وأخرى أممية من جميع أنحاء العالم.

وانطلقت المسيرات بحشود فلسطينية وأممية من وسط العاصمة البلجيكية باتجاه مقر البرلمان الأوروبي، وسط هتافات داعمة للمقاومة وتنادي بتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

كما تخلل المسيرات الغاضبة هتافات داعمة للمقاومة و"كتائب القسام" و"عرين الأسود" و"كتيبة جنين"، وأخرى تدعم نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.

ورفع المشاركون صورة قائد أركان المـقاومــة محـمد الضـيـف.


 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#بروكسل #البرلمان الأوروبي #مسيرات العودة والتحرير

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