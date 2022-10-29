تفاصيل مباريات الدرجة الأولى والثانية والممتازة في قطاع غزة

غزة/ وائل الحلبي:

قدّم خدمات رفح والشجاعية هدية لشباب رفح بتعادلهما في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة، وواصل الصداقة صحوته للأسبوع الثاني على التوالي بفوزه على الزوايدة، فيما ابتعد خدمات خان يونس بصدارة دوري الدرجة الأولى والتي شهدت فوزا كاسحا لبيت حانون على الجلاء.

دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح × اتحاد الشجاعية

فرض التعادل السلبي نفسه على قمة منافسات الجولة الثامنة والتي جمعت خدمات رفح والشجاعية، على ملعب رفح البلدي وسط حضور جماهيري كبير.

هذا التعادل أبقى خدمات رفح في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، لكنه سيفقدها حال فوز جاره الشباب على غزة الرياضي، ورفع الشجاعية رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس متأخرا بفارق الأهداف عن اتحاد خان يونس صاحب نفس الرصيد.

وشهد اللقاء طرد جهاد أبو رياش لاعب خدمات رفح بالبطاقة الصفراء الثانية د70.





الصداقة × شباب الزوايدة

حافظ الصداقة على صحوته أمام شباب الزوايدة بفوزه عليه بهدف دون رد، في مباراة جرت بينهما على ملعب فلسطين، ليرفع الصداقة رصيده إلى 10 نقاط متقدما للمركز السابع، وزادت متاعب الزوايدة بهذه الخسارة التي أوقفت رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل هدف الفوز للصداقة معتز شتيوي في الدقيقة 7.

دوري الدرجة الأولى

خدمات خان يونس × أهلي النصيرات

ابتعد خدمات خان يونس بصدارة ترتيب دوري الأولى بعدما تمكن من اجتياز أهلي النصيرات بالفوز عليه بهدفين دون رد، ليستعيد خدمات خان يونس المركز الأول برصيد 19 نقطة وتجمد رصيد أهلي النصيرات عند 10 نقاط وتراجع للمركز السابع.

سجّل هدفا خدمات خان يونس سلطان أبو عبيدة (45+2) وإسماعيل صيدم (85).





بيت حانون الأهلي × الجلاء

حقق بيت حانون الأهلي فوزا كاسحا على الجلاء بخماسية نظيفة، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

الحوانين رفعوا رصيدهم بهذا الفوز إلى 13 نقطة وتقدم للمركز الرابع، وبقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطتين.

خماسية بيت حانون سجلها: أحمد عجور(40) ورشيد دبور(65) وفادي عوض الله هدفين(66)و(72)، ويوسف حسب الله(82).

دوري الدرجة الثانية

استعاد جمعية الصلاح صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب بفوز ثمين على معن بهدفين دون مقابل، ليرفع الصلاح رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد معن عند 12 نقطة في المركز الثالث.

سجل للصلاح أحمد أبو بلال (12) وفايز أبو جابر (79).

المصدر / فلسطين أون لاين