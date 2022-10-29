خالد البطش يتحدث عن "عرين الأسود"

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد خالد البطش إن الاحتلال يحاول مرارًا تمرير أخبار حول عرين الأسود بهدف إحباط الحالة الثورية، مؤكدًا أنه من غير المسموح الاستفراد بشعبنا في أي مكان.

وأضاف البطش خلال كلمة ممثلة عن القوى والفصائل المشاركة بمسيرة دعم الداخل المحتل والضفة والقدس بمخيم ملكة شرق غزة اليوم السبت: نلتقي هنا لنؤكد على وحدة المقاومة ووحدة السلاح ووحدة المعركة، فجماهير شعبنا ومقاومته قالت كلمتها في جنين ونابلس وطولكرم.

ولفت إلى أن شعبنا ومقاومته في الضفة تقود الملاحم البطولية التي صنعتها المقاومة في قطاع غزة وخاضتها بكل بسالة وبكل قوة.

وأشار إلى أن المقاومة موحدة من جنين إلى نابلس إلى غزة إلى جنين إلى جنوب لبنان، موجهًا التحية لأرواح الشهداء جميل العموري وعدي التميمي ووديع الجرح والنابلسي وتامر الكيلاني وكل الأبطال الذين روت دماؤهم أرض فلسطين

وقال القيادي في حركة الجهاد: "مسار الثورة وطريق التحريـر ابتدأ ولن تفلح محاولات وأد المقاومة"، داعيًا لمزيد من الاحتضان الشعبي للمقاومة في الضفة

وطالب بتشكيل قيادة وطنية موحدة لإدارة الصراع والاشتباك في الضفة من شمالها إلى جنوبها.

واختتم بالقول: "طوبى للمقاومة وطوبى لسلاحها المشرع في غزة ونابلس وجنين وتحية لأسرانا وأسيراتنا وإن شاء الله الفرج قريب".

المصدر / فلسطين أون لاين