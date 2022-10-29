ميثاق شرف لمواجهة التطبيع النقابي برعاية حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع-فلسطين

تعتزم النقابات المهنية والعمالية في قطاع غزة، إطلاق عريضةٍ للتوقيع على ميثاق الشرف لمواجهة التطبيع النقابي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 02.11.2022 الساعة 12 ظهرًا، في قاعة مركز غزة للتنمية البشرية "مقر النقابات المهنية".

وسيحضر الفعالية المُقرر اقامتها تحت رعاية حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، ممثلين عن النقابات المهنية وثلة من قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي وأكاديميين ومختصين.

وسيُوقع على ميثاق الشرف ممثلي النقابات المهنية في قطاع غزة، تجديدًا لمناهضة التطبيع النقابي في ظل سعي الاحتلال إلى فرض وجوده في المنطقة كأمرٍ طبيعي يُمكن التعامل معه.

وسيتخلل حفل إطلاق ميثاق الشرف، كلمة لرئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع د. باسم نعيم، ورئيس تجمع النقابات المهنية في قطاع غزة سهيل الهندي.

وقالت حملة المقاطعة، "لقد كان للنقابات المهنية والعمالية ومن موقعها الريادي جزءًا من مؤسسات المجتمع المدني، وما تمثله لشريحة مجتمعية واسعة وفاعلة في بناء الوطن والإنسان، دوراً ريادياً في النضال ضد الاحتلال، ومقاومة جميع أشكال التقارب معه".

وأضافت "يقع على عاتق النقابات المهنية والعمالية رفض جميع أشكال التقارب مع الاحتلال الصهيوني، وتشكيل سد منيع ضد أي علاقة تطبيعية معه، وستعمل النقابات على أن يبقى هذا الاحتلال منبوذاً على المستوى المحلي والعالمي".

وفيما يلي ميثاق الشرف الذي أصدرته النقابات المهنية، برعاية مِن حملة المقاطعة – فلسطين.

ومن هذا المنطلق، ومن مبدأ الواجب الديني والوطني، نؤكد نحن الموقعين أدناه ما يلي:

- مقاطعة جميع المؤسسات الصهيونية بما فيها النقابات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، وتجريم أي علاقة مع مؤسسات الاحتلال وأفراده.

- مقاطعة أي أنشطة تطبيعية أو فعاليات يشارك فيها الاحتلال بمؤسساته أو أفراده.

- فضح الاحتلال ومؤسساته في الأروقة النقابية المحلية والعالمية، وتحويله إلى كيان معزول.

- نشر ثقافة مقاومة التطبيع في المجتمع.

- مقاطعة المنتجات الصهيونية والشركات الداعمة للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين