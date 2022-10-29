مصير مشاركة بنزيمة في مباراة ريال مدريد وجيرونا

لن يكون المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، أفضل لاعب في العالم والمصاب راهناً بفخذه، جاهزاً لخوض مباراة فريقه ريال مدريد ضد ضيفه جيرونا الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم، بحسب ما أعلن مدربه كارلو أنشيلوتي، وذلك قبل نخو ثلاثة أسابيع من انطلاق مونديال قطر في كرة القدم.

تدرّب المهاجم المخضرم الجمعة لكنه "لم يكن على ما يرام" بعد الحصة، بحسب ما قال المدرب الإيطالي في مؤتمر صحافي، رغم ان الفحوص الطبية لم تظهر "أي مشكلة بدنية".

تابع المدرب المحنّك السبت بعد حصة تدريبية لم يشارك فيها بنزيمة "لن يعود كريم. نعتقد ان الوقت لا يزال مبكراً".

ويتصدّر ريال مدريد ترتيب الليغا مع 31 نقطة من 11 مباراة، بفارق ثلاث عن غريمه التاريخي برشلونة.

وبعد استلامه الكرة الذهبية في 17 الجاري، لعب بنزيمة 90 دقيقة في التشي حيث ساهم بالفوز الثلاثي بتسجيله هدفاً.

لكن في 22 الجاري، أعلن الفريق الملكي ان بنزيمة يعاني "ارهاقاً عضلياً في العضلية رباعية الرأس لفخذه الأيسر"، فغاب عن الفوز على إشبيلية 3-1 حيث قدّم الكرة الذهبية لجماهير سانتياغو برنابيو، ثم الخسارة الأولى هذا الموسم على أرض لايبزيغ الألماني (2-3) في دوري أبطال أوروبا.

وكشف أنشيلوتي ان بطل أوروبا وإسبانيا استعاد لاعبيه الكرواتي لوكا مودريتش، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس والدومينيكاني ماريانو دياس.

وعن امكانية تعزيز صفوفه في الفترة الشتوية، خصوصا في خط الهجوم في ظل اصابة بنزيمة، قال أنشيلوتي "لا نفكّر أبدا في الميركاتو الشتوي. لسنا مهتمين. الفريق الحالي هو الذي سيستمر حتى نهاية الموسم. لن يتغيّر"

المصدر / وكالات