الكتلة الإسلامية تفتتح معرضاً في جامعة القدس–أبو ديس

افتتحت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة القدس-أبو ديس، صباح اليوم السبت معرضاً خاصاً بالطلبة، حمل اسم "مفتاح القضية.. قرآن وبندقية"، والذي من المتوقع أن يستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، ويتضمن العديد من الزوايا المميزة والهدايا المتنوعة.

وشارك في افتتاح المعرض الذي صمم مدخله على شكل بوابات المسجد الأقصى المبارك، عدد من الشخصيات المقدسية والمرابطات في بيت المقدس إلى جانب عشرات الطلاب الذين ارتدوا الأوشحة الخضراء.

وقبيل افتتاح المعرض تجمع حشد من الطلاب أمام مبنى الأنشطة الطلابية ورددوا هتافات وطنية، تعبر عن استعدادهم للتضحية فداءً للمسجد الأقصى المبارك.

واحتضن المعرض زاوية خاصة بالمسجد الأقصى ومرافقه، ولوحات توعية للطلاب بالخطر الذي يهدده من اقتحامات المستوطنين.

كما تضمن المعرض صور شهداء وأبطال عرين الأسود كمصعب اشتية والنابلسي، ومجسمات لصواريخ وطائرات المقاومة المسيرة، وشعار كتائب القسام وحركة حماس.

وفي سياق متصل، شمل المعرض صوراً للمعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام في سجون السلطة وبطاقات تعريفية عنهم وعن أوضاعهم الصحية مع استمرار اضرابهم لليوم ال35 على التوالي.

وأكدت الكتلة أن هدفها هو خدمة الطلاب وغايتها رضوان الله، وأنها ملتزمة بالعلم والمقاومة والإبداع.

وسبق أن نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس عدة فعاليات ووقفات غاضبة نصرة للمقاومة ولأبطال عرين الأسود في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين