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طالع: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد 30 أكتوبر

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طالع: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد 30 أكتوبر

29 أكتوبر 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع جمهورية مصر العربية (أرشيف)

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (30 أكتوبر).

وقالت الهيئة في خبر مقتضب عبر موقعها الإلكتروني: "إنّ السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة العاشرة، والمتأخرون من الكشف رقم (2022/35)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى فقط من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/42)".

ودعت المسافرين، إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً بالتوقيت الجديد في الصالة الخارجية للمعب، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده. لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

وأكّدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

طالبت بإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف رقم (2022/35)

كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/42)

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#معبر رفح #آلية السفر #الهيئة العامة للمعابر والحدود

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