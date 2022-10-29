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الاحتلال يجبر مقدسياً على هدم جزء من منزله

29 أكتوبر 2022 . الساعة 13:57 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنًا على هدم جزء من منزله في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح المواطن عزام أبو عصب، بأن سلطات الاحتلال أجبرته على هدم جزء من منزله الذي يعيش فيه عشرة أفراد، في شارع صلاح الدين؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وبين أن سلطات الاحتلال كانت قد أمهلته عشرة أيام، لهدم هذا الجزء من المنزل، وإلا يتحمل غرامات باهظة تقدر بنحو 30 ألف شيقل.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت يوم أمس، المواطن إياد الإمام على هدم جزء من منزله الذي تبلغ مساحته 130 مترا، ويعيش فيه ثمانية أفراد، في حي الطور شرق القدس المحتلة.

وعادة يضطر المقدسيون لهدم منازلهم ذاتيًا، تجنبًا لدفع غرامات مالية باهظة في حال هدمها الاحتلال، تصل أحيانا لمئات آلاف الشواقل.

ووفق التقرير النصف سنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الإنسانية "أوتشا"، فقد هدمت قوات الاحتلال حوالي 300 منزل في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #هدم البيوت #الاحتلال الإسرائيلي

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