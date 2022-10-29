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حصيلة: 10 شهداء وإصابة 12 جندياً ومستوطناً في 544 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية

29 أكتوبر 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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المقاومة بالضفة الغربية - أرشيف

شهدت الضفة الغربية أسبوعاً حافلاً بالمقاومة والمواجهات التي امتدت على نطاق واسع، أصيب خلالها عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 10 مواطنين برصاص الاحتلال.

وخلال أيام الأسبوع استشهد 10 مواطنين، وأصيب 12 جندياً ومستوطناً، ورصدت 35 عملية إطلاق نار، وعملية دهس واحدة، وعمليتا طعن، و31 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

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وفي سياق متصل، أحصيت 200 عملية إلقاء حجارة، و33 صد لاعتداءات المستوطنين،214 نقطة مواجهة، و21 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

ويوم أمس الجمعة استشهد المواطنان عماد يوسف أبو رشيد (47 عامًا) ورمزي سامي زبارة (35 عامًا) من مخيم عسكر برصاص الاحتلال عند حاجز حوارة جنوب نابلس، حيث نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة على أهداف للاحتلال في مناطق عدة.

وأصيب الخميس الماضي، مستوطن بالحجارة قرب راس كركر شمال غرب رام الله، بينما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار على حواجز ودوريات للاحتلال، إلى جانب إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

والأربعاء أصيب مستوطنان وجندي بالحجارة، ونفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة.

والثلاثاء، استشهد 6 شبان في نابلس ورام الله هم ودـيع صبيح الحــوح (31 عامًا)، وحمــدي محمد صبري شرف (35 عامًا)، وحمـــدي صبحي قيم (30 عامًا)، وعلــي خالد عنتر (26 عامًا)، ومشـعل زاهي البغدادي (27 عامًا)، وقصـي محمود التميمي (20 عامًا) في النبي صالح برام الله.

كما أصيب 4 جنود ومستوطنين أحدهم في عملية طعن في قرية الفندق شرق قلقيلية، فيما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة شملت معظم مناطق الضفة الغربية.

واستمرت عمليات إطلاق النار وإلقاء العبوات المتفجرة والزجاجات الحارقة يوم الاثنين وتركزت في جنين ونابلس ورام الله.

ويوم الأحد استشهد الشاب تامر زيد الكـيلاني (33 عامًا) في عملية اغتيال بمدينة نابلس، بينما نفذ مقاومون عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في جنين ونابلس ورام الله والخليل.

وفي ذات السياق، ارتقى يوم السبت الماضي الشاب رابي عرفة رابي (34 عامًا) من قلقيلية بعد إصابته رصاص قوات الاحتلال.

وأصيب 3 جنود من قوات الاحتلال في مواجهات بمخيم شعفاط ومستوطن بجراح خطرة في عملية طعن بشعفاط اعتقل منفذها.

ونفذ مقاومون عملية إطلاق نار في جنين، وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة على أهداف للاحتلال في الضفة والقدس.

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