فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يعتدون على قاطفي الزيتون وسط الخليل

هيئة حقوقية: مستوطنون يشكلون ميليشيات مسلحة جنوب نابلس

حصيلة: 10 شهداء وإصابة 12 جندياً ومستوطناً في 544 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية

الاحتلال يمنع الأسيرات من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع ذويهن

آخرها "الأطباء".. عباس يشهر "عصاه الثقيلة" ضد النقابات بقرارات "توتيرية"

القطاع الخاص يُطالب بتسهيلات وحوافز لتعزيز الاقتصاد الوطني

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين

صناعة الأحذية الجلدية بالضفة تواجه خطر الاندثار

أسير من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

على "دوار الشهداء" في نابلس.. "حمدي شرف" يُزفّ مرتين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

احتجاجات ضد سياسة الإهمال الطبي

الاحتلال يمنع الأسيرات من استخدام الهاتف العمومي للتواصل مع ذويهن

29 أكتوبر 2022 . الساعة 13:01 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، من استخدام الهاتف العمومي في التواصل مع ذويهن، وذلك في خطوة عقابية بعد احتجاجهنّ على سياسة الإهمال الطبي بحقّ الأسيرة أزهار عساف.

وذكر مكتب إعلام الأسرى أنّ الاحتلال يمنع الأسيرات في سجن الدامون، من التواصل مع ذويهنّ عبر الهواتف العمومية، بعد احتجاجهنّ على إهمال إدارة السجن.

وتُهدّد الأسيرات باتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات الاحتجاجية، في حال استمرار سياسة الإهمال الطبي واستمرار عزل الأسيرتين نوال فتيحة وأزهار عساف.

يُذكر أنه من بين الخطوات الاحتجاجية التي نفّذتها الأسيرات في سجن الدامون، إغلاق القسم وإرجاع وجبات الطعام، رفضًا لسياسة الإهمال الطبي المتعمد من قِبل إدارة سجون الاحتلال.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإنّ من بين إجمالي 4700 أسير وأسيرة، منهم 30 أسيرة، ومن بينهنّ أسيرتان قيد الاعتقال الإداري وهما شروق البدن من محافظة بيت لحم وبشرى الطويل من محافظة رام الله.

وخلال العام الحالي والعام المنصرم أكبر نسبة اعتقالات في صفوف النساء كانت من مدينة القدس المحتلة بنسبة 45%.

وصدر بحقّ 17 أسيرة أحكام أعلاهنَّ حكمًا الأسيرتان (شروق دويات وشاتيلا أبو عياد 16 عامًا، والأسيرتان عائشة الأفغاني وميسون الجبالي 15 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سجون الاحتلال #أسيرات #الهاتف العمومي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة