"القسام" تعلن استشهاد أحد مقاتليها أثناء عمله في نفق للمقاومة

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن استشهاد أحد مقاتليها، شمالي قطاع غزة، متأثراً بجراحٍ أصيب بها أثناء عمله في نفق للمقاومة.



ونعت الكتائب في بيان عسكري، اليوم السبت، الشهيد شاكر إبراهيم خليل دبور (29 عاماً)، من مدينة بيت حانون، شمال غزة.



وأكدت أن "دبور استشهد السبت متأثراً بجراح أصيب بها قبل أسابيع، أثناء عمله في أحد أنفاق المقاومة".

وذكرت وزارة الصحة صباح اليوم، أن عائلة الشهيد شاكر إبراهيم دبور شمال قطاع غزة تبرعت بقرنيتي ابنهم الشهيد شاكر، ضمن حملة "ومن أحياها".

المصدر / فلسطين أون لاين