"فلسطين" تنظم يوماً طبياً لموظفيها بالتعاون مع مستشفى حمد

غزة/ محمد الصفدي:

نظمت دائرة العلاقات العامة في صحيفة فلسطين، أمس، يوما طبيا لموظفيها بالتعاون مع مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية والممول من صندوق قطر للتنمية.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة في الصحيفة عدلي النديم، أن اليوم الطبي شمل "فحص السمع" للموظفين؛ لمتابعة حالتهم الصحية وتوعيتهم بالإرشادات والتعليمات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

وذكر أن اليوم الطبي يأتي ضمن سلسلة أنشطة العلاقات العامة لخدمة الموظفين والتواصل المستمر مع المؤسسات المختلفة.

وثمن النديم استجابة مستشفى حمد للمبادرة الطبية وسعيهم الدؤوب لخدمة أبناء شعبنا، داعيا إلى تكرار مثل هذه المبادرات والحملات الطبية.

من جهته، أكد فني السمع فادي الهليس أن اليوم الطبي وفحص السمع المبكر يأتي أيضًا ضمن حملة "سمعك بخير" والتي أطلقها المستشفى مؤخرًا بهدف الكشف المبكر عن مشاكل السمع لدى الفئات العمرية كافة.





وأكد أن تنظيم مثل هذه الأنشطة مهمة للحفاظ على حاسة السمع، ولدورها وأهميتها في الاتصال والتواصل سواء لفئة الكبار أو النطق عند الأطفال.

وأوضح أنه وفقا لنتائج تشخيص الحالة، وبعد اكتشاف وجود مشاكل السمع، يتم تقدم خيارات العلاج وإعادة التأهيل التي يمكن أن تساعد في تحسين أداء السمع والتواصل.

ووجه الهليس شكره وتقديره لإدارة صحيفة فلسطين على حسن الاستقبال وتقديم التسهيلات والإمكانيات لمساعدتهم بهذه المبادرة المهمة لتحقق الفائدة المرجوة للجميع.

المصدر / فلسطين أون لاين