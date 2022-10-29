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في الذكرى الـ 66 لمجزرة كفر قاسم

"حماس": مجازر الاحتلال لن تسقط بالتقادم والمقاومة مستمرة حتى التحرير

29 أكتوبر 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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أكّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَّ مجازر الاحتلال الإسرائيلي لن تسقط بالتقادم، والشعب الفلسطيني لن ينسى، وسيواصل طريقه في المقاومة والنضال، حتّى تحرير أرضه والعودة إليها، داعيةً إلى محاسبة قادته ومجرميه أمام المحاكم الدولية.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم السبت، في الذكرى الـ66 لمجزرة كفر قاسم: إنَّ "تاريخ الاحتلال الأسود الملطّخ بالدم الفلسطيني، عبر هذه المجزرة وكلّ مجازره المتواصلة حتى اليوم، تكشف حقيقة كيانه القائمة على الإرهاب والقتل والإجرام، بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وأمَّتنا".

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ورأت "حماس" أنّ "إرهاب الاحتلال يستدعي توحيد الجهود فلسطينيًّا وعربيًّا ودوليًّا، وعلى مختلف المستويات في تجريم ممارساته وفضحه وعزل كيانه، وإفشال كلّ محاولات تلميع صورته ودمجه في المنطقة".

وفي ختام بيانها، ترحَّمت على أرواح شهداء المجزرة وكلّ شهداء شعبنا الذين ارتقوا دفاعًا عن أرضهم ومقدساتهم، باعثةً بالتحية إلى أهلنا في الداخل المحتل الصَّامدين على أرضهم المحافظين على هويتهم الوطنية والمدافعين عن حقوقهم وثوابتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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