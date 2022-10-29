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تفاصيل الخبر
طالع أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت
29 أكتوبر 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية
جاءت أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة، اليوم السبت 29 أكتوبر على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار اللحوم
#أسعار الدجاج
#أسعار الخضار
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