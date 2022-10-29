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طالع أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة اليوم السبت

29 أكتوبر 2022 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جاءت أسعار الخضراوات واللحوم في أسواق غزة، اليوم السبت 29 أكتوبر على النحو التالي:


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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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