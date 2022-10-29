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رسائل للوطن رفعها جمهور نادي جبل المكبر في مباراته أمام شباب الخليل

29 أكتوبر 2022 . الساعة 02:06 بتوقيت القدس
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جماهير جبل المكبر

رفعت جماهير نادي جبل المكبر صوراً، للشهيد عدي التميمي، وذلك خلال مباراة الفريق أمام شباب الخليل في الجولة الثامنة من بطولة دوري المحترفين بالضفة الغربية المحتلة.

 واغتالت قوات الاحتلال الشهيد التميمي الأسبوع الماضي، خلال تنفيذه عملية فدائية، في مدينة القدس المحتلة.

كما حملت جماهير المكبر، يافطات تحمل أسماء المدن الفلسطينية، كما وتم تعليق يافطة كبيرة كتب عليها " شدوا بعضكم يا أهل فلسطين "، وهي جزء من الكلمات للأغنية التي انتشرت منذ يومين وغنتها سيدة فلسطينية عاجزة.

وهتفت جماهير النسور للشهيد التميمي وجماهير نابلس " بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، كما ورددت شعارات للشهداء في أوقات كثيرة من اللقاء.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#جبل المكبر #عدي التميمي

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