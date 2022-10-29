الشجاعية يواجه خدمات رفح بكامل أسلحته

غزة / مؤمن الكحلوت:

يحل فريق اتحاد الشجاعية ضيفاً على نظيره خدمات رفح اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الممتازة.

ويلعب فريق الشجاعية المباراة بكامل صفوفه، حيث استعاد الفريق مهاجمه البارز يسار الصباحين، الذي غاب عن الفريق في الجولة السابقة، كما بات محمود سلمي جاهزاً بنسبة كبيرة، بعد ظهر لدقائق معدودة في مباراة الفريق السابقة أمام غزة الرياضي.

ويسعى الشجاعية للعودة لسكة الانتصارات مُجدداً التي غابت عنه لثلاث جولات سابقة، من أجل الإستمرار في المنافسة على اللقب.

من جهته، يبحث خدمات رفح عن حصد نقاط المباراة كاملة، بعدما تعادل في لقائين سابقين، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور.