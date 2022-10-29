فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الشجاعية يواجه خدمات رفح بكامل أسلحته

تشافي يكشف عن أول لاعب سينضم لبرشلونة في الشتاء

مسيرة دعم وإسناد لمجموعة "عرين الأسود" والمعتقل مصعب اشتية بنابلس

دائرة منتصف الملعب.. ما قصتها وأهميتها في ملاعب كرة القدم

توثيق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين على يوتيوب

مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار

بسبب التغيير المناخي.. "صورة قاتمة" للبشرية

شركات التكنولوجيا العملاقة تدفع ثمن الأزمات الاقتصادية وتنامي المنافسة

فوائد صحية مذهلة لجوز عين الجمل

روسيا: نؤكد رفضنا لبناء المستوطنات وترحيل الفلسطينيين والاعتقالات التعسفية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الشجاعية يواجه خدمات رفح بكامل أسلحته

29 أكتوبر 2022 . الساعة 02:02 بتوقيت القدس
...
فريق الشجاعية
غزة / مؤمن الكحلوت:

يحل فريق اتحاد الشجاعية ضيفاً على نظيره خدمات رفح اليوم السبت، في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الدرجة الممتازة.

ويلعب فريق الشجاعية المباراة بكامل صفوفه، حيث استعاد الفريق مهاجمه البارز يسار الصباحين، الذي غاب عن الفريق في الجولة السابقة، كما بات محمود سلمي جاهزاً بنسبة كبيرة، بعد ظهر لدقائق معدودة في مباراة الفريق السابقة أمام غزة الرياضي.

ويسعى الشجاعية للعودة لسكة الانتصارات مُجدداً التي غابت عنه لثلاث جولات سابقة، من أجل الإستمرار في المنافسة على اللقب.

من جهته، يبحث خدمات رفح عن حصد نقاط المباراة كاملة، بعدما تعادل في لقائين سابقين، وسيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خدمات رفح #الشجاعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة