تشافي يكشف عن أول لاعب سينضم لبرشلونة في الشتاء

كشف تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، عن ملامح أول لاعب سينضم للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي، إن النادي يخطط لقطع إعارة لاعبه نيكو غونزاليس لفالنسيا في يناير القادم، مبيناً أنه سيستغل فترة التوقف لدراسة الموقف.

وأضاف: "يتبقى الكثير حتى نصل لشهر يناير، تركيزنا حاليا على المباريات القادمة، لا مجال للحديث عن صفقات جديدة".

ونوه: "أرى أن البند الذي يمنع نيكو غونزاليس من اللعب ضد برشلونة أثناء إعارته إلى فالنسيا، خطوة جيدة، فهو لاعبنا ولا نريده أن يلحق الضرر بنا".

وتابع: "نتابع غونزاليس مع فالنسيا، فهو فريق مثالي بالنسبة له، لأنه يلعب بطريقة تشبه أسلوب برشلونة، أعتقد أنه من الأفضل أن يعود إلينا".

المصدر / وكالات