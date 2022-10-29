أكثر من ستة مليون شخص يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية الثلاثاء

ذكر المكتب المركزي للإحصاء في دولة الاحتلال في أحدث البيانات، أن عدد الإسرائيليين الذين سيتمكنون من التصويت هو 6.2 مليون من بينهم 15 في المئة (تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما) من أصحاب الحق في التصويت في الانتخابات الإسرائيلية (الكنيست) الـ 25.

وذكر المكتب المركزي للإحصاء استعدادًا لانتخابات (الكنيست) الـ 25 التي ستجرى، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني الوشيك مشيرا إلى أن عدد الناخبين بلغ حوالي 6.2 مليون ناخب، وازداد عدد أصحاب الحق في التصويت منذ الانتخابات الأخيرة للكنيست الـ24 التي أجريت في مارس/ آذار 2021 ، بنسبة 3.3 في المئة ، أي ما يقارب 196 ألف شخص.

وذكرت البيانات التي أن 77 في المئة من الذين لهم حق التصويت في دولة الاحتلال هم من اليهود ، 11 في المئة من المتدينين ،و 17 في المئة عرب الداخل المحتل و 6 في المئة آخرون وأكد المكتب أن حوالي 15في المئة من أصحاب الحق في التصويت هم من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما، و 29 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و 39 عامًا ، و 31 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و 59 عاما. تبلغ نسبة الناخبين المؤهلين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر حوالي 25في المئة

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية، هناك 6788804 ناخبين مؤهلين. منذ الانتخابات السابقة، تمت إضافة 210720.

وذكر المكتب أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمسجلين في سجل السكان وليس لديهم الحق في التصويت لأنهم ليسوا مواطنين، يضم بشكل رئيسي فلسطينيي القدس الشرقية والدروز في مرتفعات الجولان لا يشمل التقدير المواطنين الإسرائيليين الذين لهم حق التصويت والذين يقيمون في الخارج لفترة طويلة من الزمن.

المصدر / وكالات