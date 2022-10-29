وينسلاند: الوضع في فلسطين متدهور ومزر

قال المبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إن الوضع في فلسطين متدهور ومزر؛ مشيرا إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة عالق في دوامة من التدهور.

وأضاف وينسلاند في إفادة له أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة، أن ازدياد عنف المستوطنين أسهم في ارتفاع وتيرة العنف بالضفة الغربية.

وأكد أن تصاعد اليأس والغضب والتوتر أسهم في اندلاع دائرة مميتة من العنف يصعب احتواؤها.

ولفت وينسلاند إلى أن غياب المفاوضات الحقيقية لفترة طويلة تسبب في اتساع العنف، مضيفا أن السلطة الفلسطينية بحاجة لتمكينها من بسط الأمن في المناطق التي تقع تحت سلطتها.

المصدر / وكالات