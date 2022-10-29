التشريعي: مرسوم عباس تشكيل مجلس أعلى للقضاء باطل دستوريًا وقانونيًا

قال المجلس التشريعي الفلسطيني: "إن المرسوم الصادر عن منتهي الولاية محمود عباس باطل دستورياً وقانونياً وهو تجاوز لكل الحدود الوطنية والقانونية ويشكل امتدادًا لنهج الهيمنة والتفرد وامعانًا في انتهاك الدستور الفلسطيني".

واعتبر التشريعي في بيانٍ له أن المرسوم استكمال للانقضاض على السلطة القضائية وتقويضها لاسيما وأنه سبق بجُملة من الإجراءات التعسفية فاقدة المشروعية، ويعد استكمالا لضرب مبدأ الفصل بين السلطات المكفول بالمادة ٢ من القانون الأساسي ويعتدي بشكل صارخ على استقلال السلطة القضائية المقرر بموجب المادة ٩٧ من القانون الأساسي الفلسطيني.

وتابع: "لا يزال منتهي الولاية محمود عباس يقوم بخطوات أحادية مرفوضة ومدانة للاستفراد بالقرار الفلسطيني والاستئثار بجميع السلطات، الأمر الذي يستدعي من الكل الفلسطيني وقفة جادة لوقف هذا السلوك الخطير الذي يهدف لتدمير المشروع الوطني وهدم النظام السياسي الفلسطيني".

أصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، في خطوة تتجاوز الأعراف والقوانين الفلسطينية، لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وبحسب المرسوم الرئاسي فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيشكل المجلس، المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.





المصدر / فلسطين أون لاين