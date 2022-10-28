مدرب شاب يقود المجمع الإسلامي

غزة - وائل الحلبي

يستعد المجمع الإسلامي لخوض مباراته القادمة أمام الأمل في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى، والتي تقام يوم الأحد وتمثل أهمية كبيرة للمجمع الذي عانى من النتائج السلبية على مدار الفترة الماضية، والتي أدت لاستقالة الكابتن هاني المدهون من تدريب الفريق.

إدارة المجمع حاولت إقناع المدهون بالعدول عن الإستقالة والاستمرار مع الفريق حتى نهاية مرحلة الذهاب، لكن الأخير صمم على قراره بالرحيل عن الفريق.

الكابتن محمد شتيوي نجم أهلي غزة السابق قاد تدريبات المجمع بعد رحيل المدهون، وأشرف على الفريق في مباراته الماضية أمام خدمات البريج والتي انتهت بالتعادل السلبي.

شتيوي يتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين انتهاء مرحلة الذهاب، لكن إدارة النادي قد تمنح الثقة الكاملة لمواصلة مشواره التدريبي مع الفريق بشكل دائم حال تحسنت النتائج تحت قيادته.

المجمع الإسلامي افتتح منافسات الدرجة الأولى بفوزه على الأقصى، لكن الفريق لم يعرف بعدها طعم الفوز وتعادل في مباراتين وخسر في أربعة، ليحتل المركز العاشر في سلم الترتيب برصيد 5 نقاط.